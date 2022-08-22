مطورون عقاريون: العاصمة الإدارية تتميز بتصميمات مبتكرة وتلبي احتياجات المستثمرين

تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى أهم مدن الجيل الرابع، وتضم العديد من المشروعات العقارية سواء سكنية أو فندقية، استطاعت من خلالها الدولة أن تبني جمهورية جديدة للدولة.

اهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين

وقال خبراء ومطورون عقاريون لـ«الوطن»، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بتصاميم عصرية جديدة، وهناك اهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين العاملين بها، كما تتميز بالكثير من الخدمات خاصة المناطق الخضراء وممرات الدراجات والمشي، ودعمت تطوير مدن الجوار، موضحين أن القطاع العقاري يتميز بجاذبيته للاستثمار، وتشهد الفترة المقبلة طلبا مرتفعا على العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة.

مساحات كبيرة من المناطق الخضراء

وقال المهندس صلاح الشرقاوي الخبير العقاري، إن العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بتصاميم عصرية جديدة، وبها مساحات كبيرة من المناطق الخضراء، خاصة أنه تم تنفيذها بتصاميم عصرية ومبتكرة، موضحا أن القطاع العقاري يتميز بجاذبيته للاستثمار.

تلبية احتياجات جميع المستثمرين في العقارات

ومن جانبه، قال مصطفى الباهي، الخبير العقاري، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل المطورين العقاريين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة لتلبية احتياجات جميع العملاء والمستثمرين في العقارات التي يحتاج إليها أي عميل من خلال استخدام خامات مرتفعة في جميع أعمال البناء والتشطيب، مشيرا إلى توقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة طلبا كبيرا على العقار في العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة منفذ على رؤية مصر الحديثة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن العملاء في الوقت الحالي يتجهون إلى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة وأنها تتميز بالكثير من الخدمات خاصة المناطق الخضراء وممرات الدراجات وممرات المشي وأماكن العبادة وغيرها من الاحتياجات الخاصة بهم، موضحا أن نمط الحياة الجديد والمفضل لدى كثيرين هو الإقامة في مدن ذكية خضراء، كما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم اختيار مواد وخامات في أعمال الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة بأعلى جودة ومستوى لتناسب احتياجات العملاء والهدف الأساسي للعاصمة كونها منفذ على رؤية مصر الحديثة، وهي بمثابة بوصلة الاستثمار العقاري الفترة المقبلة.