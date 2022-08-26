وزيرة الخارجية البريطانية: سأحكم على «ماكرون» من خلال أفعاله

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، إنها لم تقرر بعد ما إذا كان يمكن تسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصديق أو عدو لبلدها، مضيفة، في مدينة «نورويتش»، ردًا على سؤال «الرئيس ماكرون - صديق أم عدو؟» قائلة: «لم يتضح بعد إذا أصبحت رئيسة للوزراء فسأحكم عليه من خلال أفعاله، وليس من خلال أقواله»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 20 يوليو الماضي، جرت الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب «المحافظين» البريطاني الحاكم لانتخاب زعيم سيصبح أيضًا رئيسًا للوزراء في البلاد، ونتيجة لذلك، وصل اثنان من المرشحين إلى المرحلة النهائية من السباق الانتخابي، ليز تراس ووزير المالية السابق، ريشي سوناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

خلافات عديدة في العلاقات بين لندن وباريس بعد «بريكست»

بدوره، وصف المرشح لمنصب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه صديق للمملكة المتحدة.

ونشأت خلافات عديدة في العلاقات بين لندن وباريس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، خاصة عدم قدرة الدولتان الاتفاق على مكافحة المهاجرين غير الشرعيين وحصص الصيد في القناة الإنجليزية.

وفي 23 يوليو الماضي، ألقت نقابات ومسؤولون في الموانئ الفرنسية اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعدما واجه آلاف المسافرين تأخيرا دام ساعات طويلة في «ميناء دوفر» البريطاني المطل على المانش لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

تراس: فرنسا لم تنشر عددا كافيا من الموظفين عند الحدود

وفي ذلك الوقت، حملت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، «باريس»، مباشرة المسؤولية، وقالت، إن السلطات الفرنسية لم تنشر عددا كافيا من الموظفين عند الحدود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، وصف نائب فرنسي يدعى بيار-هنري دومون، فوضى السفر بأنها إحدى تداعيات الخروج البريطاني «بريكست».