بريطانيا: 61% من المحافظين يفضلون تراس لرئاسة الوزراء.. و39% لـ«سوناك»

شهدت المملكة المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، بعضها سياسيا، تمثلت في تقدم وزيرة خارجية البلاد، ليز تراس في استطلاع للرأي على منافسها وزير المالية السابق، ريشي سوناك في انتخابات زعامة حزب المحافظين الحاكم، فيما ألقت الشرطة، القبض على مشتبه فيه كان يختبئ داخل دمية دب في «مانشستر الكبرى».

وتقدمت تراس بفارق 22 نقطة على منافسها سوناك، في سباق زعامة حزب «المحافظين» الحاكم، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، وقالت مؤسسة «أوبينيوم ريسيرش»، إن الاستطلاع شارك فيه 450 عضوا في الحزب الحاكم ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات.

حصول تراس على 61% من الأصوات

وأظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين 8 و12 أغسطس الجاري، حصول تراس على 61% من الأصوات، فيما حصل سوناك على 39%، مشيرا إلى أن 3 أسباب لدعم وزيرة الخارجية البريطانية، كانت كراهية وزير المالية السابق، والتصور بأنها أكثر جدارة بالثقة، وأنها ظلت موالية لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وكشف الاستطلاع، أن 63% يفضلون بقاء جونسون في السلطة بدلا من تولي وزيرة الخارجية البريطانية زمام الأمور، فيما كان تفضيل جونسون على ريشي سوناك أقوى بنسبة 68%.

سوناك: نحن بحاجة إلى صفقة نووية

من جانب، قال سوناك، إن البلاد نحن بحاجة ماسة إلى صفقة نووية جديدة ومعززة وعقوبات أكثر صرامة، داعيا في تصريح لصحيفة «التليجراف» البريطانية، إلى تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية، بعد الهجوم على الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في«نيويورك» الأمريكية.

وأشار سوناك، إلى أن الهجوم الوحشي بالسكاكين على رشدي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للغرب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحكم على فتي الدب المحشو بالسجن 9 أشهر

أمنيا، ألقت شرطة «روتشديل» في مانشستر الكبرى، القبض على مشتبه فيه يدعى جوشوا دوبسون، يبلغ من العمر «18 عاما» كان يختبئ داخل دمية دب، عندما بدأت الشرطة في البحث عنه في يوليو الماضي

وعثرت الشرطة البريطانية، على المشتبه به، الذي كانت تلاحقه بسبب سرقة سيارة في مايو الماضي، وعدم دفع ثمن الوقود في اليوم نفسه، وقالت شرطة «مانشستر الكبرى» الواقعة في شمال غربي انجلترا، إنه تم القبض علىدوبسون، عندما لاحظ الضباط أن الدب المحشو، في زاوية الغرفة كان يتنفس.

وأشارت شرطة مانشستر الكبرى في بلدة روتشديل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه حكم على الفتي بالسجن 9 أشهر.