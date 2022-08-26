نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها بنشر مشهد من فيلم «حارة برجوان»

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشهد الخيانة في فيلم «حارة برجوان».

وعلقت نبيلة عبيد على المشهد قائلة: «علشان حبينا أتخمينا، و لما زينات في فيلم حارة برجوان زوجها فؤاد خليل خدعها وخانها ما كانش قدامها غير الشبشب سلاح ترجع بيه حقها.. عمومًا يا ريتنا وقفنا عند الشبشب وبس بدل الحوادث اللي زادت بين واحد وحبيبته و أو واحدة وجوزها».

وأضافت: «هو صحيح أنا كمان عملت كده في المرأة والساطور، بس والله كنت مظلومة وهو كان يستاهل اللي جراله مني، ولا رأيكم إيه».

فيلم حارة برجوان

وتدور أحداث فيلم حارة برجوان حول شخصية زينات التي تنفصل عن زوجها الذي تكتشف خيانته لها بعد سرقة ذهبها وزواجه من أخرى، لتعمل في مصبغة وتكون مطمعًا لمن حولها.

فيلم حارة برجوان بطولة نبيلة عبيد ويوسف شعبان و فؤاد خليل وأحمد عبدالعزيز وحمدي غيث وقصة إسماعيل ولي الدين وسيناريو وحوار: مصطفي محرم ومن إخراج: حسين كمال، وتم عرض الفيلم عام 1989.

نبيلة عبيد تستعد لمسلسل وبرنامج

وانتهت الفنانة نبيلة عبيد مؤخرًا من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الإذاعي الجديد «مع نبيلة» والمقرر إذاعته الفترة المقبله واختارت أن يكون أولى حلقات البرنامج عن الفنان الراحل سمير صبري.

ومن ناحية أخرى تستعد نبيلة عبيد لعمل درامي يجمعها بالفنانة حورية فرغلي لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن هذا العمل سوى أنه يجمعها بحورية في أول تعاون بينهم.