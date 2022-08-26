تايبيه: زيارات المسئولين الأمريكيين تقوي عزم تايوان في الدفاع عن نفسها

أعلنت الرئاسة التايوانية، أن زيارة المسؤولين الأمريكيين تقوي عزم البلاد في الدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة التايوانية، «تساي إنج ون»، أن شعب بلادها متمسكٌ بالدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي تصعيد من قبل الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بلاكبيرن ستلتقي بالرئيسة التايوانية «تساي إنج ون»

وأمس الخميس، وصلت السناتور الأمريكية، العضو بلجنتي التجارة والقوات المسلحة بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، مارشا بلاكبيرن، إلى تايوان في ثالث زيارة من نوعها خلال شهر أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، إلى أن بلاكبيرن ستلتقي بالرئيسة التايوانية، «تساي إنج ون»، اليوم الجمعة.

وكانت بلاكبيرن، قالت في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها يجب أن تقف إلى جانب تايوان، ووجهت التحية لرئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي لأنها لم تخضع لضغوط الحزب الشيوعي الصيني.

ولا تقيم «واشنطن» علاقات دبلوماسية رسمية مع «تايبيه»، فيما قالت «يورو نيوز»، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بموجب القانون بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.

وأعربت وزارة الخارجية التايوانية، عن امتنانها لأن أعضاء «الكونجرس»، الأمريكي أظهروا مرة أخرى دعمهم القوي والتزامهم تجاه «تايبيه»، من خلال زيارتها في وقت تواصل فيه «بكين» زيادة تهديدها.

أعضاء «الكونجرس» يزورون تايوان منذ عقود

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، لدى سؤاله عن زيارة بلاكبيرن إن أعضاء «الكونجرس» والمسؤولون يزورون «تايبيه»، منذ عقود وسيواصلون القيام بذلك، وأضاف «باتيل»، أن الزيارة تتماشى مع سياسة «واشنطن» القديمة الداعمة لصين واحدة.