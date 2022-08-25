عاجل.. وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يزور تايوان

في ظل التوترات بين الصين والولايات المتحدة أعلنت وكالة الأنباء التايوانية أنَّ وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيصل إلى تايوان، مساء اليوم، على متن طائرة للجيش الأمريكي، وسط المناورات الجوية والبحرية بين الصين وتايوان.

استمرار بكين بالمناورات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أنَّ 5 طائرات مقاتلة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، الذي يستخدم عادة كحاجز إقليمي، مع استمرار الصين في أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الماضي.

تزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة

وتأتي زيارة الوفد من مجلس الشيوخ، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وزيارة 5 أعضاء من وفد الكونجرس الأمريكي إلى تايبيه، إذ ناقشوا سابقًا العلاقات الأمريكية التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وتغير المناخ إلي جانب قضايا أخرى مهمة.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.