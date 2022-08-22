تايوان: 4 مقاتلات صينية اخترقت الخط الفاصل للجزيرة

أعلنت تايوان، قبل قليل، اختراق 4 مقاتلات صينية الخط الفاصل للجزيرة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

4 مقاتلات صينية تحترق الخط الفاصل لتايوان

وأكّدت رئيسة تايوان تساى إنج وين، صباح اليوم، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف لـ«تايبيه» في مجال الأمن والاقتصاد.

أمريكا أهم حليف لتايوان

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاءت تصريحات رئيسة تايوان خلال لقاء عقدته مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكومب، الذي وصل أمس إلى مطار «تايبيه» لبدء رحلة تنمية اقتصادية في تايوان وكوريا الجنوبية.

وأعرب حاكم ولاية إنديانا الأمريكية عن فخره لكونه أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل وباء كورونا، موضحًا أنَّ زيارته لكوريا الجنوبية تعد الثانية له بصفته المهنية.