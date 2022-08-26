«طلعت»: مصر توفر مناخا ملائما لنمو الاستثمارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور عمرو طلعت مع وزير الاتصالات، مع «ميندوجاس اوبرتاس»، مدير مؤسسة «انفوبالت»، الليتوانية وعدد من الشركات الليتوانية المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز والتسهيلات التي توفرها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.

حضر اللقاء كريم شريف سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وارتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

يذكر أن مؤسسة «انفوبالت»، تضم أكثر من 160 شركة محلية وعالمية ومؤسسات تعليمية وبحثية، حيث تعد المؤسسة بمثابة منصة تجمع نحو 10000 متخصص من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مصر مقصد للاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد «طلعت»، أن مصر تعد مقصدا جاذبا للاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تحظى به من مزايا تنافسية متعددة أبرزها حرص الدولة على توفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات من خلال توفير الحوافز الاستثمارية بالإضافة إلى توافر الكوادر الرقمية الشابة، مشيرا إلى اهتمام الشركات العالمية العاملة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع وتنمية استثماراتها في مصر.

بناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية

وأشار طلعت إلى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف بناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن مصر غنية بالشباب المؤهل على أعلى مستوى والقادر على تصدير الخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة بكفاءة وبتكلفة تنافسية.

استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

كما شهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة والخدمات العابرة للحدود وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، كما تم بحث آليات تنظيم زيارة شركات القطاع الخاص في ليتوانيا إلى مصر من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث فرص إقامة شراكات والتشبيك بين الشركات المصرية ونظيرتها الليتوانية.

التطور التكنولوجي في ليتوانيا والاستخدامات ذات الصلة

يذكر أن الدكتور عمرو طعت يزور حالياً ليتوانيا على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يومين، حيث تأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة التي تلقاها الدكتور عمرو طلعت لزيارة ليتوانيا للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجي في ليتوانيا والاستخدامات ذات الصلة، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات من الجانب المصري، الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.