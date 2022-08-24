وزير الاتصالات يلبي دعوة ليتوانيا ويطير إلى «فيلنيوس» لجذب استثمارات جديدة

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، متجها إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في زيارة عمل تستغرق يومين، يجري خلالها لقاءات مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

تعزيز التعاون المشترك

تأتي الزيارة استجابة للدعوة التي تلقاها الدكتور عمرو طلعت، من أوزريني أرموناتي، وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا لزيارة ليتوانيا، قدمها له آرتوراس جالوناس، سفير ليتوانيا بالقاهرة، للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجي في ليتوانيا، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الاستفادة من الخبرات العالمية

ويتضمن جدول أعمال الزيارة، عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولي الحكومة الليتوانية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، لقاء مع مسؤولي إحدى الجامعات الليتوانية، لمناقشة التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات الليتوانية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتباحث حول الاستفادة من خبراتها ولجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.