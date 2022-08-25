«الاتصالات» تستعرض تجربة ليتوانيا في إعادة هيكلة البريد وآليات التحول الرقمي

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور ماريوس سكوديس، وزير النقل والاتصالات بليتوانيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الحكومة الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، في حضور السفير كريم شريف، سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.

استراتيجية التحول الرقمي

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، التقدم الذى أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي وكذلك خطتها الاستراتيجية للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى تنفيذ خطة تطوير البريد من حيث الشكل والمضمون، من خلال ميكنة وتحديث البريد والتوسع في نشر فروعه، كما تم استحداث مكاتب البريد المتحركة للدفع بها إلى القرى، بالإضافة إلى التنوع في تقديم الخدمات لتشمل الخدمات البريدية والمالية والحكومية وتعظيم الاستفادة من قدراته لتقديم خدمات لعملاء التجارة الإلكترونية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وسبل الاستفادة من الخبرات الليتوانية في هذا المجال لاسيما في مجال الربط بالقرى، حيث تم التطرق إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تطوير القرى المصرية ورفع مستوى معيشة نحو 60 مليون مواطن، في أكثر من 4500 قرية، وتقوم من خلالها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية للقرى لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل.

إعادة هيكلة البريد وتطوير خدماته

ومن جانبه، استعرض وزير النقل والاتصالات بليتوانيا، تجربة بلاده في إعادة هيكلة البريد وتطوير خدماته، وكذلك مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم التباحث حول تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البريد المصري ونظيره الليتواني في مجال شحنات وطرود البريد السريع.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور عمرو طلعت بمديرة مختبر الابتكار الحكومي بليتوانيا «روملادا ستراجين»، بحضور السفير كريم شريف سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة للحكومة والتركيز على عدد من المجالات ذات الأهمية، مثل البيئة، والزراعة، والمياه والصحة.

استعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة

وشهد اللقاء استعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة التي يقدمها مختبر الابتكار الحكومي في إطار مشروعاته التي تستهدف مساعدة القطاع الحكومي في التصدي للتحديات باستخدام التقنيات الناشئة، ومشاركة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير الحلول المبتكرة.

كذلك تم استعراض المشروعات التي ينفذها مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز ومختبر الابتكار الحكومي بليتوانيا لتطوير حلول مبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.