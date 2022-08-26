خريطة افتتاح الأوقاف للمساجد بالمحافظات اليوم.. بينها 3 في المنيا

تفتتح وزارة الأوقاف العديد من المساجد على مستوى الجمهورية من حين إلى آخر، واليوم تفتتح الوزارة عددا من المساجد في بعض من المحافظات، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل إعمار المساجد، يأتي من ضمنها 7 مساجد جديدة وإحلال وتجديد مسجدين صيانة وتصليحات.

خريطة فتح المساجد

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أماكن وأسماء المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف المصرية، والتي تتلخص في الآتي:

أولا: مساجد الصيانة

في مديرية أوقاف البحيرة تمت صيانة مسجدي:

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور.

2. الهدى أمام البنك الزراعي – مركز بدر.

مساجد الإحلال والتجديد

ثانيا: مساجد الإحلال والتجديد

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية مسجد سيد الشهداء حمزة – القنطرة غرب المدينة.

كما افتتحت مديرية أوقاف المنيا 3 مساجد وهي الإيمان والنور – ماقوسة - بالمنيا، والحاج جبالي – بني صامت – بني مزار، والصلاحي – دلجا – دير مواس.

مساجد البحيرة والفيوم

وافتتحت مديرية أوقاف البحيرة مسجد النقراش الكبير – النقراش – إيتاي البارود، فيما افتتحت مديرية أوقاف الجيزة مسجد التقوى – قرية الديسمي - الصف، وافتتحت مديرية أوقاف الفيوم مسجد الصحابة – الزاوية الخضراء – سنورس.

إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف

وبذلك يصل إجمالي عدد المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف المصرية منذ يوم 1/7 من العام الجاري 2022 حتى اليوم، إلى 109 مساجد، جاء من ضمنها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، إلى جانب 18 مسجدًا تم عمل العديد من التطويرات والصيانة لهم.