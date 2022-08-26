مطار مطروح يستقبل طائرة «شارتر» من رومانيا على متنها 146 سائحا

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عن استقبال مطار مرسى مطروح الدولي أولى الرحلات القادمة من دولة رومانيا هذا الأسبوع وعلى متنها 146 سائحا، وتم استقبالهم والترحيب بهم في المطار وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، وذلك من خلال العاملين بمكتب وزارة السياحة وإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة.

67 رحلة شارتر في مطروح

وقال محافظ مطروح إن عدد رحلات طائرات الشارتر التي وصلت لمطار مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحي بداية من أول رحلة في 31 مايو الماضي وحتى اليوم، بلغت 67 رحلة بإجمالي 10816 سائحا، معظمهم من إيطاليا وبولندا، مع بداية استقبال سياح رومانيين هذا الأسبوع.

مقومات السياحة في مطروح

وأشار «شعيب» لوجود استعداد دائم من المحافظة لاستقبال المزيد من السياحة الأوروبية من رومانيا وإيطاليا وغيرها، معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذي تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدة دول أوروبية طوال موسم الصيف، إقبال السائحين للاستمتاع بالأجواء في مطروح وما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها، سواء من سياحة شواطئ ذات المياه الفيروزية أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها.

استقبال السياح بالورود

وأوضح محافظ مطروح أنه يتم استقبال ضيوف المحافظة بكل حفاوة وترحيب مع تقديم الورود والشيكولاتة وإهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات أولا بأول، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.