مطار مطروح يستقبل أولى رحلات السياح من إيطاليا والتشيك

استقبل مطار مرسي مطروح الدولي، أولى الرحلات القادمة من الباستار الإيطالية، وذلك بعد توقف سنتين، بواقع تشغيل رحلتين أسبوعيًا، كما استقبل المطار أولى الرحلات لشركة «سمارت وينجز» من العاصمة التشيكية «براغ»، ومن المقرر تشغيل رحلة أسبوعيًا، وذلك خلال الموسم الصيفي بالمحافظة.

مطار مرسى مطروح يقدم الورود والهدايا التذكارية

قالت الشركة المصرية للمطارات في بيان لها، إنه تم استقبال الرحلتين داخل أرض مهبط المطار بمدافع المياه، وهو التقليد الدولي المتبع مع وصول الرحلات لأول مرة، أو في حالة استئناف تشغيل خط الطيران بعد فترات توقف طويلة، وقامت إدارة المطار باستقبال الركاب وتيسير إنهاء إجراءات وصولهم، ثم الترحيب بالسياح فور دخولهم صالة الوصول، وتقديم الورود والهدايا التذكارية.

تزايد طلبات تيسير رحلات إلى المدينة الساحرة

وأشارت الشركة إلى تزايد طلبات شركات الطيران العالمية بطلب تيسير رحلات إلى المدينة الساحرة، وذلك خلال جدول التشغيل الصيفي.

كان مطار الأقصر الدولي، استقبل أولى رحلات الخطوط «نيوس اير» القادمة من مالبينس الإيطالية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران، وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة حول العالم، على أن يستقبل المطار رحلة أسبوعيًا طوال الفترة القادمة خلال الجدول الصيفي لإعادة السياحة الإيطالية إلى مدينة الأقصر بجنوب صعيد مصر.

تطبيق كل الإجراءات اللازمة لاستقبال السائحين

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، كما تطبق السلطات الأمنية كل الإجراءات اللازمة لتأمين الرحلات.