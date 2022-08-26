موعد صلاة الجمعة اليوم 26 أغسطس في القاهرة والمحافظات

كشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الجمعة اليوم 26 أغسطس في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى في الصعيد والدلتا، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في أوقاتها كما أمرهم الله، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن مواقيت الصلاة التي تختلف من منطقة لأخرى بسبب تغير حركة الشمس وشدتها من مكان لآخر.

وينشر موقع «الوطن» موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة اليوم الموافق 26 أغسطس، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة.

موعد صلاة الجمعة

يؤذن لموعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة عند الساعة 11:57 ظهرًا وفي محافظة الدقهلية عند الساعة 11:57 ظهرا، وفي أسوان أذان الظهر الساعة 11:50 ظهرًا، وفي المنيا موعد أذان الظهر فى تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

كما يؤذن لصلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية عند الساعة 12:02 ظهرًا، وفي السويس موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:52 ظهرًا، وفي الشرقية موعد أذان الظهر 11:55 ظهرًا.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:25 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:46مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان العصر فى تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب فى تمام الساعة 6:25 مساءً.

موعد أذان العشاء فى تمام الساعة 7:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان العصر فى تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب فى تمام الساعة 6:25 مساءً.

موعد أذان العشاء فى تمام الساعة 7:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:31 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:53 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:27 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:19مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان العصر 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب 6:24 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:45مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان العصر الساعة 3:18 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:12 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:28مساءً.