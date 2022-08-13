أوقاف البحيرة تحرر محضرا ضد شخص تعدى على مؤذن أثناء صلاة الجمعة

حررت مديرية أوقاف البحيرة المحضر رقم 3796 لسنة 2022، إداري، ضد «ح. ع. ج» لتعديه على مؤذن مسجد 600 سندرينا الكائن بقرية أريمون، بإدارة أوقاف المحمودية بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة.

الأوقاف تحذر من محاولات التعدي على العاملين بالمساجد

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على أي من العاملين بالمساجد.

وقرر وزير الأوقاف تكريم العامل الذي تصدى للشخص الذي حاول رفع الأذان قبل صلاة الجمعة، عنوة.

مُصلٍ يعتدي على مؤذن أثناء صلاة الجمعة بالبحيرة

يذكر أنه وقعت مشادة كلامية بين أحد المصلين وإمام المسجد حول رفع أذان الظهر، قبل صلاة الجمعة، إذ أصر الأول على إقامة الصلاة على الرغم من وجود إمام المسجد.

وقام الشخص المعتدي بانتزاع الميكروفون من إمام المسجد لرفع الأذان، وهو الأمر الذي رفضه المؤذن، فنشبت بينهما مشادة أدت إلى تحطم الميكروفون.