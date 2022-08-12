مصل يعتدي على مؤذن أثناء صلاة الجمعة بالبحيرة.. والأوقاف: «اتقبض عليه»

علق الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة، على واقعة التعدي على مؤذن مسجد عزبة الستمائة التابعة لمركز المحمودية على يد أحد المصلين أثناء صلاة الجمعة رغبةً من الأخير في رفع الأذان.

وقال «أبو حطب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جرى القبض عليه عقب قيامه بالتعدي على مؤذن المسجد أثناء صلاة الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه جرى التحفظ على الشخص بمعرفة الأهالي حتى وصلت قوات الأمن لإلقاء القبض عليه من الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه غير مصرح له بإقامة الصلاة أو رفع الأذان سواء في يوم الجمعة أو الأيام الأخرى.

الأوقاف: شخص تعدى على المؤذن أثناء تأدية عمله

وتابع وكيل الوزارة أنه لم ينشب مشاجرة كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن الصلاة أقيمت في موعدها المحدد، واستنكر ما فعله الشخص حيال أمام المسجد حيث تعدى عليه في أوقات عمله الرسمية.

مشادة كلامية بين أحد المصلين وأمام مسجد حول رفع أذان الظهر

يذكر أن عزبة التسمائة التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة قد شهدت ظهر اليوم وقوع مشادة كلامية بين أحد المصلين وإمام المسجد حول رفع أذان الظهر، حيث أصر الأول إقامة الصلاة على الرغم من وجود أمام المسجد.

وقام الشخص المعتدي بانتزاع الميكروفون من إمام المسجد لرفع الأذان، وهو الأمر الذي رفضه المؤذن، فنشب بينهما مشادة أدت إلى تحطم الميكروفون، الأمر الذي جعل عدد من المصلين ينصرفون لأداء الصلاة في مسجد آخر.

تحطم ميكروفون المسجد

من جانبه، قال فرغلي غلاب، مقيم شعائر مسجد عزبة الستمائة، أثناء جلوسي أمام المنبر استعدادا لرفع أذان الجمعة، فوجئت بأحد الأشخاص وهو ينزع الميكروفون من يدي.

وتابع أنه حاول أخذ الميكروفون منه إلا أنه أصر على رفع أذان الجمعة، قائلا: «حاولت منعه فكسر الميكروفون وتدخل الأهالي في ذلك الوقت».