موعد صلاة الجمعة اليوم 19 أغسطس في القاهرة والمحافظات

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث حول موعد صلاة الجمعة اليوم 19 أغسطس الجاري، حتى باتت إحدى الكلمات التي سيطرت على المحرك العالمي «جوجل»، إذ يفضل البعض معرفة ميعاد الصلاة للذهاب إلى المسجد قبل فترة من إقامتها، لقراءة القرآن الكريم والاستمتاع بروحانيات اليوم المبارك.

ومن جهتها، كشفت الهيئة المصرية للمساحة، كل مواقيت الصلاة ومن بينها موعد صلاة الجمعة بالإضافة للعصر والمغرب والعشاء، وتستعرض «الوطن»، المواقيت في محافظات الجمهورية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ونوهت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الجمعة، اليوم، في محافظة القاهرة والجيزة عند الساعة 11:59 صباحًا، وفي الإسكندرية عند الساعة 12:04 ظهرًا، وفي السويس اليوم الساعة 11:54 صباحًا، وفي الشرقية سيكون موعد صلاة الجمعة 11:57 صباحًا، وأسوان عند 11:52 صباحًا، وأخيرا المنيا فى تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان العصر الساعة 3:42 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:40 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:28 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان العصر 3:34 مساء.

موعد أذان المغرب 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان العصر فى تمام الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب فى تمام الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء فى تمام الساعة 7:53 مساءً.