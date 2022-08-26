«إعلام الوزراء»: نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية.. شائعة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية

وتواصل المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.

استراتيجية التنبؤ المبكر بنواقص

وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية.

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