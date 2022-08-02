«الصحة»: الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تتردد على المستشفيات الحكومية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تظهر في نسب التردد على المستشفيات الحكومية أوغيرها، وهناك أماكن كثيرة شاغرة داخل المستشفيات، موضحا أن الحالات في مصر بسيطة، و95% منها مصابة بمتحور أوميكرون والتحورات المنبثقة عنه لكنها لا تستدعي دخول المستشفيات، إذ تخضع الحالة للبروتوكول العلاجي تحت إشراف الطبيب المختص فقط.

فيروس كورونا والمستشفيات الحكومية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جائحة فيروس كورونا أثرت على المنظومة الصحية في العالم وليس مصر فقط، لافتا إلى أن المنظومة المصرية بدأت في التعافي بشكل كبير، وارتفاع الإصابات أمر متوقع وخطة السيطرة على الفيروس جرى وضعها للتعامل بشكل فوري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحصول على اللقاحات بات ضرورة لتخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الحصول على اللقاحات لأنهم ما زالوا من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرا لضعف مناعتهم بحسب منظمة الصحة العالمية، لذلك عليهم الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الكاملة.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للتخوف منها، كاشفا أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بلغ 7 ملايين مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبا المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها مباشرة من المصادر الرسمية.