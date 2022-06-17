السيسي: حل الأزمة الاقتصادية العالمية يتطلب استعادة الهدوء دوليا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نجحت في إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة، تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان.

مصر تنفذ مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات

وأضاف «السيسي»، خلال مشاركته عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي والمنعقد في سان بطرسبورج، أن مصر تنفذ مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق وتطوير منظومة النقل المصري، عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وتابع: «يضاف إلى ذلك المشروعات الصناعية العملاقة والعديد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة التي تدشن في مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة».

العمل المصري ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرا بأزمات اقتصادية خلفاتها جائحة كورونا

وواصل: «على الرغم من الجهود الوطنية سالفة الذكر، إلا أن العمل المصري ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرا بأزمات اقتصادية خلفاتها جائحة كورونا، والتي ما لبث للعالم أن يتعافى جزئيا من آثارها حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى، ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبا على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع اسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة».

واستكمل: «فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء، وكذا عدم انتظام حركة الطيران المدني، بما يرتبط هذا القطاع من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها السياحة والتأمين».

وأكد أن التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ولا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد خاصة المواد الغذائية مثل الحبوب والزيوت النباتية والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية.