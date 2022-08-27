أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 27-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم العديد من محبي متابعة أخبار الاقتصاد، بمعرفة أسعار العملات بشكل دائم، حتى يستطيعون تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويعد الدولار واليورو من أكثر العملات التي يتم البحث عنها.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.22 جنيه للبيع و19.04 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر نحو 18.95 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو في البنك المصرف المتحد نحو 19.16 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 22.49 جنيه للشراء 22.72 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 22.59 جنيه للشراء 22.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.13 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.13 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.13 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصري

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.08 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.08 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 5.06 جنيه للبيع و5.11 جنيه للشراء.