موعد عرض مسلسل see الموسم الثالث.. العودة الأخيرة للمحارب بابا فوس

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل see الموسم الثالث الذي تصدّر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بطولة النجم العالمي جيسون موموا، وذلك بعد نجاح الموسم الثاني الذي عُرض في شهر أغسطس العام الماضي.

ويبدأ موعد عرض مسلسل see الموسم الثالث اليوم الجمعة على منصة +Apple TV، ويتكون الموسم من 8 حلقات، حيث يتم عرض حلقة كل يوم جمعة من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستمر عرض المسلسل حتى يوم 14 أكتوبر المقبل.

موعد عرض مسلسل see الموسم الثالث

ومن المقرر أن يكون الموسم الثالث من مسلسل see، هو الموسم الأخير ضمن هذه السلسلة، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المنتجة لوسائل إعلام أجنبية في وقت سابق.

أحداث الموسم الأخير

مسلسل see تدور أحداثه بعد سنوات تتجاوز المائة من فقدان البشرية قدرتها على الرؤية، حيث يجد المحارب بابا فوس، زعيم قبيلة ألكيني، الذي يجسد شخصيته جيسون موموا، نفسه أمام هذه الظروف الطارئة مسؤولًا عن حماية أطفاله الذين لهم قدرة خارقة تتعلق بالرؤية، من الأشرار الذين يسعون لتدميرهم والإجهاز عليهم.

في الموسم الثالث من المسلسل، المرتقب عرضه اليوم، يهزم بابا فوس شقيقه إيدو، ويضطر لتوديع عائلته ويتركهم للعيش في الغابة، وتحدث مستجدات ومتغيرات خطيرة تهدد قبيلته المعرضة للهلاك، ويضطر مجددًا للعودة لحمايتهم والتدخل من أجل إنقاذهم.

أبطال مسلسل see

يضم المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم، سيلفيا هوكس، هيرا هيلمر، نيستا كوبر، توم ميسون، كريستيان كامارجو، تريست كيلي دن، ديفيد هيوليت، إيدن إبستين، مايكل ريموند جيمس، أوليفيا تشينج.