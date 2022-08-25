جيسون موموا يودع «بابا فوس» بعد الجزء الثالث من «See»: كان هدية

ساعات قليلة تفصل الجمهور العالمي عن عرض الموسم الثالث من مسلسل «See» بطولة النجم جيسون موموا، وسيبدأ عرض المسلسل، غدًا، على منصة «Apple TV +»، ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، بواقع حلقة في الجمعة من كل أسبوع، حيث يضم الموسم الثالث 8 حلقات، ويعتبر الموسم الأخير أيضا من السلسلة، وفقًا لما أعلنه فريق الإنتاج في وقت سابق.

وتحدث جيسون موموا عن شخصية «بابا فوس» التي قدمها على مدار الثلاث مواسم من «See»، قائلًا: «التحدي الكبير بالنسبة لي هو وداع تلك الشخصية»، متابعًا: «أحببت لعب شخصية بابا فوس، أنا عملت بجد للوصول إلى ما وصلت إليه في حياتي المهنية، تم تحصل على هدية على هيئة شخصية رائعة وتفعل كل شيء يشكل جيد، ثم تجد أن يجب عليك وداعه»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول الأمريكية».

جيسون موموا عن الموسم الثالث من مسلسل «See»: أتمنى ينال إعجاب الجميع

وأضاف أنّه كان مسلسلًا ممتعًا حقا، وتمنى أن ينال إعجاب الجميع، من الجيد أن تكون قادرًا على وضع حد له بهذه الطريقة بدلًا من مجرد إنهائه فقط.

أحداث الموسم الثالث من مسلسل «See»

وتدور أحداث المسلسل، بعد مئات السنين من فقدان البشرية القدرة على الرؤية، يجد «بابا فوس» المحارب وزعيم قبيلة «ألكيني»، نفسه مسؤول عن حماية أطفاله الذين ولدوا بقدرة أسطورية على الرؤية من أولئك الذين يرغبون في تدميرهم.

بينما تبدأ أحداث الجزء الثالث من مسلسل «See»، منذ ما يقرب من عام منذ أن هزم «فوس» شقيقه «إيدو» وودّع عائلته للعيش عن بعد في الغابة، ولكن عندما يطور عالم شكلًا جديدًا ومدمّرًا من أسلحة البصر التي تهدد مستقبل البشرية، يعود «بابا فوس» من أجل حماية قبيلته مرة أخرى.

وإضافة إلى جيسون موموا، يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم من بينهم هيرا هيلمر، وسيلفيا هوكس، وكريستيان كامارجو، ونيستا كوبر، وتوم ميسون، وأوليفيا تشينج، ومايكل ريموند جيمس، وديفيد هيوليت، وإيدن إبستين، وتريست كيلي دن.