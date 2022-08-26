تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 2022.. اعرف الحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 2022 موضحة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبتي «علمي علوم وعلمي رياضة» الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مؤكدة أن الكلية بها تخصصات بينية تواكب احتياجات سوق العمل.

تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى لتنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 2022 بحسب ما أعلنت عنه الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة علوم 362.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات علوم 361.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها علوم 360.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان علوم 358.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح علوم 357.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 346.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان رياضة 338.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها رياضة 335.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات رياضة 332.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح رياضة 330.0 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية الذكاء الاصطناعي لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة في الثانوية العامة:

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم علوم 360.0 درجة.

- كلية الذكاء الاصطناعى جامعة كفر الشيخ رياضة 338.0 درجة.

- كلية الذكاء الاصطناعى جامعة كفر الشيخ علوم 366.0 درجة.

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم رياضة 332.0 درجة.