تعرف على تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ لطلاب شعبة «علمي علوم» بمجموع 366 درجة، وبنسبة مئوية 89.26%، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

جدير بالذكر أن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أٌنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (871) لعام 2019م، وتم تحويل مبنى التطوير التكنولوجي بالجامعة إلي مقر دائم للكلية وتم تجهيزه بكافة مستلزمات العملية التعليمية.

أقسام الكلية

وتضم الكلية أقسام:

برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

الروبوتات والآلات الذكية.

تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

علوم البيانات.

برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.