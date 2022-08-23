كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 2022.. الأقسام وضوابط القبول

كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية أصبحت في مرتبة متقدمة ضمن قائمة «كليات المستقبل»، نظراً لاختلاف طبيعة سوق العمل في الوقت الحالي، والحاجة الملحة لمتخصصين في التكنولوجيا وعلوم البيانات والبرمجة، لذا تقدم «الوطن» في السطور التالية معلومات عن الكلية وضوابط قبول طلاب الثانوية العامة بها، وكذلك أقسامها وتخصصاتها العلمية.

فئات يحق لها الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي

يقول الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، إن الكلية تقبل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وبها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية التي تنتهي بعد دقائق معدودة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «عبدالرؤوف» لـ«الوطن»، أن الكلية لا تلتزم بالتوزيع الجغرافي، إذ تقبل الطلاب من جميع محافظات الجمهورية والمحولين من كليات أخرى، لأنها من الكليات القليلة للغاية على مستوى الجامعات الحكومية، لافتاً إلى أنها أبرز كليات المستقبل في الوقت الحالي.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

وأوضح الدكتور أسامة عبدالرؤوف، أن كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية بها أربعة أقسام متخصصة، أولها قسم ذكاء الآلة، ويتضمن كل أنواع البرمجة الذكية والخوارزمات، وهو أساس وعصب الذكاء الاصطناعي، والقسم الثاني هو قسم الأمن السيبراني أو أمن البيانات، ويدرس كل ما يتعلق بتأمين بيانات كل المؤسسات والشركات وحمايتها من الاختراق أو العبث بها وكيفية تنقلها بشكل آمن.

وتضم كلية الذكاء الاصطناعي قسما ثالثا، هو علوم البيانات، ويهتم بدراسة البيانات التي يتم تداولها على مختلف الوسائل، وكيفية توليد معلومات منها، ويمكن الاستناد إليها عند اتخاذ القرار، والقسم الرابع هو قسم النظم الهندسية الذكية الذي يتعامل مع إنترنت الأشياء ومسؤول عن الروبوت والمدن الذكية والمواصلات الذكية.

منح دراسية للمتفوقين

ونوه الدكتور أسامة عبدالرؤوف بأن الكلية حريصة على تقديم منح دراسية لطلاب برنامجي الأمن السيبراني والنظم الهندسية، موضحاً أنه يتم تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية للطلاب الثلاثة الأوائل، وإذا استمر الطالب في تفوقه يتم إعفاؤه من المصروفات الدراسية نهائياً في العام الدراسي التالي، كما تقدم الكلية منحا دراسية في حالة وفاة والد الطالب، وتصل إلى الإعفاء الكامل من المصروفات المخصصة لهذه البرامج وهي 6000 جنيه لكل فصل دراسي.

وعن مجالات العمل بعد التخرج، قال «عبدالرؤوف»، إن كل الشركات الموجودة حالياً تنقل نفسها من البرمجة التقليدية إلى البرمجة الذكية وكل المدن أيضاً، وهو ما يتطلب متخصصين في المجال التكنولوجي لديهم مهارات تمكنهم من تنفيذ هذه الرؤية.

وأشار إلى أن الكلية بها 6 معامل متخصصة لتدريب الطلاب بصفة مستمرة خلال فترة الدراسة، ومستعدة لقبول 200 طالب في العام الدراسي الجديد: «لدينا معامل حاسب آلي بها 920 جهازا ووحدات خوادم فائقة السرعة».