عضو الشئون الإسلامية يوضح الفرق بين الحلم والرؤيا.. رسائل مطمئنة

يختلط على المسلم في الكثير من الأحيان، ما هو حلم وما هو رؤيا، وقد يراود البعض أثناء النوم مشاهد أو صور، فلا يستطيع أن يحدد أي منها رؤيا أو أي منها مجرد حلم أو وساوس، ووهوا ما بيّنه عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كاشفًا الفرق بين الحلم والرؤيا والفرق بينهما.

الرؤيا من الأمور المبشرة للإنسان

وقال هندي في تصريحات لـ «الوطن»، أن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى وتكون للعبد الصالح، وتأتي في أوقات السحر أو الربع الأخير من الليل، والرؤيا حق وتتحقق، وتكون في بعض الأحيان من الأمور المبشرة للإنسان، إذ يرسل الله للعبد ما يطمئن قلبه ويبشره.

وأضاف أن من الممكن أن يرى أحد الأشخاص رؤيا خاصة بشخص آخر، وتحمل رسالة له، ولها العديد من الضوابط كأن يكون الشخص نائم على طهارة، وتكون في أوقات معينة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُبُوَّة إِلاَّ المبُشِّراتُ» قالوا: وما المبشرات؟ قال «الُّرؤْيَا الصَّالِحةُ».

الفرق بين الحلم والرؤيا

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الحلم يختلف عن الرؤية تماما، فالحلم ممكن أن يكون من الشيطان أو وساوس نتيجة التفكير، فعندما ينام الشخص وهو يفكر يرى هذه الحلم فيخلط بين الأمور وبعضها، ولكن الحالة التي يكون عليها الأمر في الحلم تكون مختلفة عن الحال في الرؤيا.

وأشار «عبد الغني»، أن الرؤى لها أهمية كبيرة في حياتنا، فقد يحتاج بعض الناس في حياتهم إلى رؤيا لتطمئن قلوبهم، لأن لله جعل طمأنينة النفس أساس للتعامل فيما هو إلهي، فقال تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، ومن علامات تثبيت الإيمان في قلب المسلم أن يرسل الله له رؤيا تحمل رسالة طيبة، أو يرى أحد الصالحين أو الرسول صلى الله عليه وسلم.