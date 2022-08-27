بادي كونسيدين عن المشاركة بـ«House of the Dragon»: كنت أنتظر الدور

ردود أفعال إيجابية حققتها الحلقة الأولى من مسلسل «House of the Dragon»، الذي يعرض حاليا على منصة «HBO Max» الإلكترونية، إذ وصلت مشاهدات الحلقة الأولى من المسلسل لما يقرب من 10 ملايين مشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، والتي حصلت أيضا على تقيمات وإشادات مرتفعة من النقاد، ومن أبرز الشخصيات التي تفاعل معها الجمهور الملك «فيسيريس» الذي يقوم بدوره الممثل الإنجليزي بادي كونسيدين.

وكشف بادي كونسيدين تفاصيل شخصية الملك «فيسيريس» التي كتبها الروائي الأمريكي جورج أر مارتن ضمن أحداث روايته الشهيرة «Fire & Blood» المأخوذ عنها أحداث المسلسل، قائلا في حوار مع موقع «هوليوود ريبورتر»: «كنت متحمسًا عندما عرض علي الدور، ولكني كنت حذر بعض الشيء، كانت شخصية غنية وجميلة ومتضاربة، كنت أنتظر دورًا كهذا حقا».

بادي كونسيدين: الملك «فيسيريس» سيء لأنه يحاول إرضاء الجميع

وعن رؤيته الشخصية للملك «فيسيريس»، أوضح: «حافظ الملك «جيهيريس» على السلام في المملكة لسنوات عديدة، ثم اختار «فيسيريس»؛ لأنه كان مسالمًا مثله، إنه رجل طيب ، لكنه ملك سيء لأنه يحاول إرضاء الجميع، هناك غضب بداخله وعليه أن يحافظ على أعصابه، لذا فهو ليس ملكًا مبتذلاً، إنه رجل بشري للغاية ولديه عواطف ومسؤوليات ضخمة تثقله جسديًا وعقليًا».

وعن علاقته بشقيقه الأمير «ديمون» ضمن الأحداث، قال إنه يحب شقيقه كثيرًا، لكنه يعلم أنه يتصرف بشكل غير مسؤول في بعض الأحيان، ودائمًا يتخطى حدود ما هو مقبول، وفيسيريس دائمًا ما يقدم الأعذار له، ولكن علاقتهما يتم اختبارها ضمن الأحداث.

بادي كونسيدين يكشف عن نصيحة ساعدته في أداء دور الملك «فيسيريس» في «House of the Dragon»

أوضح « كونسيدين» أنه حصل على نصيحة جيدة لأداء دور الملك عندما كان طالبا على المسرح، حيث كان أثناء البروفات يلعب دور الملك بكل الأهمية الذاتية المهيبة للشخصية، ويؤدي كل التصرفات الملكية التي يمكن تصورها، حتى قال له مدرب التمثيل: «لسنا بحاجة لرؤية كل هذا الهراء، نحن نعلم بالفعل أنك الملك لديك تاج سخيف على رأسك».

وهذا ما وضعه الممثل الإنجليزي في الاعتبار عند العمل على دوره في «House of the Dragon»، قائلا: «لست مضطرًا لأن ألعب دور الملك على الإطلاق، فالمراسم والطقوس حوله تخبرك أنه ملك، كل ما عليّ أن ألعبه هو الإنسان، أنت فقط تلعب دور رجل».