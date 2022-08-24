تفاصيل صراع «ديمون» و«رينيرا» على العرش في House of the Dragon.. «التنانين تتدخل»

ستشهد الحلقات التالية من المسلسل الملحمي House of the Dragon صراعا كبيرا بين «ديمون تارجاريان» و«رينيرا تارجاريان» على عرش الملك «فسيرس تارجاريان» بعد أن منح ابنته «رينيرا» أن تكون خليفته بعد وفاته.

ترصد «الوطن» عدة نقاط عن سبب الصراع

- والد الملك «فسيرس تارجاريان» وهو الملك المسن «جهيريس تارجاريان» رفض فكرة تولى السيدات العرش من بعده استكمالا لعادات وتقاليد أسرته ولذلك منح حفيده «فيسيرس» الحكم بدلا من «رينيرس».

- «فسيرس» كان محافظا مثل جده «جهيريس» وفضل منح شقيقه «ديمون» الحكم من بعده بعد أيام من وفاة نجله الوحيد «إيجون» ولكن حين ما سخر شقيقه ديمون تارجاريان من وفاة نجله، قرر استبعاده من الخلافة ومنحها لابنته.

- الحرب الأولى التى ستشهدها قصة المسلسل ستكون بين «ديمون» وابنة شقيقه «رينيرا»، فرغم حبهما لبعضهما البعض، إلا أن اختيار «فسيرس» ابنته على شقيقه الذى كان يطمح للحكم سيكون نقطة انطلاق للمسلسل.

- ستتدخل التنانين في إشعال الحرب بين «ديمون» و«رينيرا» حيث كل منهما يمتلك تنينا قادرا على إلحاق الهزيمة للآخر.

المسلسل من 10 حلقات

ويتكون الموسم الأول من مسلسل house of the dragon من 10 حلقات، وتذاع كل حلقة منه يوم الأحد من كل أسبوع، وتم عرض الحلقة الأولى يوم 21 أغسطس الماضي، وتصل مدة كل حلقة نحو 60 دقيقة، وتمّ تصوير مشاهده في شهر أبريل عام 2021 بعدد من دول العالم منها أسبانيا والمغرب وكرواتيا وآيسلندا والبرتغال، وتمّ الانتهاء من التصوير في فبراير 2022.