مواعيد عرض مسلسل house of the dragon: الحلقة الثانية يوم 29 أغسطس

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل house of the dragon، الذي تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه قبل 200 عام، ويربط متابعوه بينه وبين أحداث مسلسل صراع العروش «game of therones»، كأنَّها امتداد له.

مسلسل house of the dragon مأخوذ عن رواية الكاتب العالمي جورج آر.آر. مارتن، التي كان نشرها تحت عنوان «النار والدم»، وتدور أحداثه عن عائلة «آل تارجارين» قبل نحو 200 عام من أحداث المواسم الثمانية لمسلسل game of thrrones الذي استمر عرضه من عام 2011 وحتى عام 2019.

مواعيد عرض مسلسل house of the dragon

ويترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل house of dragon، وبالتحديد الحلقة الثانية سيكون 28 أغسطس من خلال قناة «HBO» بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وبتوقيت القاهرة سيكون العرض في الساعة الثالثة من صباح يوم 29 أغسطس على قناة «OSN».

الموسم الأول يتكون من 10 حلقات

ويتكون الموسم الأول من مسلسل house of the dragon من 10 حلقات، وتذاع كل حلقة منه يوم الأحد من كل أسبوع، وتم عرض الحلقة الأولى يوم 21 أغسطس الماضي، وتصل مدة كل حلقة نحو 60 دقيقة، وتمّ تصوير مشاهده في شهر أبريل عام 2021 بعدد من دول العالم منها أسبانيا والمغرب وكرواتيا وآيسلندا والبرتغال، وتمّ الانتهاء من التصوير في فبراير 2022.

وبلغت تكلفة المسلسل الذي يتمّ عرضه في عدد من دول العالم منها بريطانيا، وألمانيا، وسويسرا، والنمسا، وأيرلندا، والهند، وإيطاليا، ما يزيد على 100 مليون دولار، إذ بلغت تكاليف الحلقة الواحدة نحو 20 مليون دولار.