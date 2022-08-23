أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon.. أزمة اختيار وريث العرش

عرضت قناة HBO ومنصة OSN، الحلقة الأولى من المسلسل الملحمي الجديد House of the Dragon، الذي يشرح قصة قارة ويستروس وعائلة آل تارجاريان قبل أحداث المسلسل الملحمي «جيم أوف ثيرونز».

أبرز ما جاء في الحلقة الأولى

- أحداث المسلسل تدور قبل ميلاد دينيريس تارجاريان بـ172 عامًا وهي الفترة التي ازدهر فيها حكم آل تارجاريان.

- يسرد الأزمة التي عانى فيها الملك جيهيريس تارجاريان، بسبب اختيار خليفة له بعد أن فقد ولديه في الحروب وهما «ايمون وبايلون».

- يختار الملك جيهيريس، نجل نجله الراحل «ايمون»، وهو فيسيرس لكي يكون خليفته في الحكم.

- تبدأ أحدث المسلسل بعد 9 سنوات من حكم «فيسيرس»، حيث تدور الاحداث عن كونه لديه طفلة واحدة وهي «رينيرا» من زوجته «ايما».

House of the Dragon من 10 حلقات

- يتسبب فيسيرس فى وفاة زوجته حين ما كانت ستنجب له نجله «ايجون» حيث إنه يأمر بموتها لكي يعيش نجلها ثم يموت بعد ليلة واحدة.

- يواجه الملك فيسيرس مشكلة شقيقه «ديمون» الذي يحلم بوراثة الحكم من بعده وهو الأمر الذي يرفضه أوصياء العرش ويطلبون منه ترشيح ابنته «رينيرا» لخلافته، ولكن بسبب صعوبة تولي السيدات الحكم في «ويستروس» قرر مساندة شقيقه «ديمون».

- في نهاية الحلقة يدخل الملك «فيسيرس» في مشادة مع شقيقه «ديمون» بسبب سخرية الأخير من وفاة نجل شقيقه، مما يجعله يقرر إلغاء ترشيحه ويختار ابنته خليفة له.