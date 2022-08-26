«الفيدرالي الأمريكي»: عدم معالجة التضخم يفاقم الأزمة ويضاعف الخسائر

قال البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم إنّ عدم معالجة التضخم سيفاقم الأزمة ويضاعف الخسائر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انخفاض الدولار اليوم الجمعة

وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول.

خطط البنك المركزي الأمريكية المشددة لمكافحة التضخم

ويبحث التجار عن أدلة بشأن خطط البنك المركزي الأمريكي المشددة لمكافحة التضخم المتفشي وارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين وهو بعيد تمامًا عن ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو الماضي.

وبعد تحقيق مكاسب طفيفة في وقت سابق من الجلسة، انخفض بمقدار ربع بالمائة خلال اليوم إلى 108.210.