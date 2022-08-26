تسجيل أول إصابة بجدري القرود في سجون تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في سجون مقاطعة هاريس، إحدى مقاطعات ولاية تكساس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية أمريكية.

وأعلنت إدارة السجون، حجز النزيل في 15 من أغسطس الماضي دون ظهور أية أعراض، وبعد مرور أسبوع، فوجئت إدارة السجن بظهور بعض أعراض المرض عليه، ما دفع الإدارة إلى وضعه في جحر صحي لمنع انتشار الفيروس بين السجناء.

تسجيل 16603 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة

وأوضحت إدارة السجن أن جميع النزلاء والموظفين الذين كانوا على اتصال وثيق بالمريض سيحصلون على اللقاح، لافتةً إلى أن النزلاء يكونون على مقربة من بعضهم البعض، ما قد يتسبب في زيادة وتيرة نشر المرض بينهم.

وبحسب مقاطعة هاريس للصحة العامة، يوجد نحو 476 حالة إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء المقاطعة، بينما أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسجيل 1374 حالة نشطة، و16603 حالة إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

وللحد من انتشار الفيروس داخل المقاطعة، توسعت سلطات هاريس في توزيع اللقاحات خلال هذا الأسبوع، فضلا عن تطعيم 2290 شخصًا بجانب العمل أيضا على توفير المزيد من اللقاحات بسبب ارتفاع الطلب عليها.

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ حول العالم

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا، حالة الطوارئ العالمية، بعد انتشار المرض في معظم أنحاء العالم، وطالبت وزارة الصحة العالمية بتغيير اسم جدري القرود إلى مصطلح آخر حتى يؤخذ الفيروس على محمل الجدية، لأن هذا المرض قد يتسبب في وفاة الإنسان بنسب ضعيفة.