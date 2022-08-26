استقرار سعر الدولار مستقر وسط ترقب الأسواق لاجتماعات «جاكسون هول»

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 108.5 نقطة يوم الجمعة، محتفظًا بأقل من 1٪ دون أعلى مستوياته في 20 عامًا، حيث استعد المتداولون لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المرتقب بشدة في ندوة «جاكسون هول»، في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات بشأن خطط تشديد البنك المركزي، وفقا لـ «تريدينج إيكونوميكس».

موقف الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع أن يكرر «باول»، الموقف المتشدد للبنك المركزي ضد ارتفاع التضخم بعد سلسلة من التصريحات الصادرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الأسواق لا تزال منقسمة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم 75 نقطة أساس أخرى أو رفع أكثر تواضعًا بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن أكبر مخاوفه كانت التقليل من حجم ضغوط الأسعار، وأكد أن البنك المركزي يجب أن يكون أكثر تشدداً لفترة أطول إذا استمر التضخم.

رسائل صارمة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي

وتوقع المحللون أن ترفع الرسائل الأكثر صرامة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الدولار إلى المزيد من الارتفاع.

وتعافي الدولار من خسائره خلال تعاملات أمس الخميس بعد أن أظهرت التقديرات الثانية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 109.33 نقطة بنهاية الربع الجاري، وعند 112.87 في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.