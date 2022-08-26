انخفاض منسوب المياه لثلاثة أنهار في استكلندا بسبب التغيرات المناخية

في ظل التغيرات المناخية وموجات الحرارة المرتفعة التي تجتاح أوروبا، أعلنت السلطات الاسكتلندية عن انخفاض منسوب نهر تاين إلى أدنى مستوى له، وذلك بسبب ندرة المياه وقلة سقوط الأمطار، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

انخفاض منسوب المياه في ثلاثة أنهار بسبب ندرة الأمطار

وقالت وكالة حماية البيئة، إن انخفاض منسوب مياه الأنهار لم يقتصر على نهر «التاين» فقط، بل شهد نهر «تويدا» أيضًا، انخفاضًا في مستويات المياه وكذلك نهر «يثان»، وذلك رغم سقوط بعض الأمطار مؤخرًا على النهر.

واتخذت الوكالة العديد من الإجراءات للحفاظ على مياه «نهر تاين»، من بينها إبلاغ شركات المياه بتعليق تراخيص استخدام مياه النهر.

وقال ناثان كريتشلو واتون، رئيس قسم المياه والتخطيط في سيبا، إن سقوط بعض الأمطار مؤخرًا، لم يعوض «عجز طويل الأجل» في الأنهار المعنية: «مع تزايد توقعات جفاف الطقس لفترات طويلة، سنواصل مراقبة الظروف واتخاذ الإجراءات المناسبة حتى تقل مخاطر ندرة المياه، وأن تعليق استخدام مياه النهر يعد أحد أجزاء خطة الوكالة في اسكتلندا، التي تم تصميمها لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتوفير الموارد للنشاط البشري والاقتصادي خلال فترات الجفاف».

تعليق استخدام مياه الأنهار يضرب الثروة السمكية والخضار

وأكد «واتون» أن اسكتلندا ترى أن هذه الخطة تمثل الملاذ الأخير لها لتجنب أضرار الجفاف، إذ إن الدولة لا تلجأ إلى هذه الخطة إلا عندما يكون الوضع سيئًا للغاية، وأنها ليست في صالح الجميع: «يجب علينا أن نتعاون مع المتضررين ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة».

ورحبت إدارة «نهر تويد» بقرار تعليق استخدام المياه من قبل الشركات، ولكنها انتقدت النظام الحالي ووصفته بأنه غير مهتم إطلاقًا بما قد يحدث للثروة السمكية، فضلاً عن تضرر مزارعي الخضار في المنطقة بسبب تعليق استخدام المياه.