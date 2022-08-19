الصين تعلن الطوارئ نتيجة لموجة قاسية من الجفاف والحرارة للمرة الأولى

حالة تأهب وطوارئ وطنية أعلنتها السلطات الصينية للمرة الأولى بسبب الجفاف الذي أصاب أراضيها هذا العام، حيث تسببت درجات الحرارة الحارقة بجفاف بعض المناطق من نهر اليانجتسي، وتضغط على شبكة الكهرباء، فيما تكافح البلاد موجة الحر القاسية.

إعلان حالة التأهب

وعانت مقاطعات عديدة في الصين منذ أسابيع من الحرارة الشديدة، ما دفع السلطات الصينية لإصدار حالة التأهب الوطنية باللون الأصفر، بعدما وصلت درجات الحرارة في عشرات المدن إلى 40 درجة، أو ما يعادل 104 درجات فهرنهايت.

أدت موجة الحر إلى تعطيل نمو المحاصيل، وهددت الثروة الحيوانية، وأغلقت بعض المصانع للحفاظ على الطاقة للمنازل، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».

وأمرت مقاطعة سيتشوان الصينية، التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة، جميع المصانع هذا الأسبوع بالإغلاق لمدة ستة أيام في محاولة لتخفيف نقص الكهرباء في المنطقة، وذلك بعد انخفاض مستويات الخزانات وزيادة الطلب على تكييف الهواء.

كما انخفض معدل هطول الأمطار في منطقة حوض نهر اليانجتسي بنسبة 45% تقريبا مقارنة بالمتوسط ​​في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة الموارد المائية.

جفاف 66 نهرا

وجف ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في المنطقة الجنوبية الغربية من تشونغتشينغ، وفقا لتلفزيون الصين المركزي الحكومي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في منطقة بيبى جنوب غربي الصين سجلت أرقامًا قياسية بلغت 45 درجة مئوية أو 113 فهرنهايت يوم الخميس.