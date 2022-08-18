 16 وفاة في الصين بسبب الفيضانات.. واستمرار الجفاف بنهر اليانجتسي

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم، أنّ الفيضانات تسببت في مقتل 16 شخصًا وحصر 36 آخرين في عِداد المفقودين بإقليم شنغهاي غرب الصين، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، أن الأمطار الغزيرة بدأت في الهطول بولاية «داتونج» وولاية «تو»، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، كما أن الفيضانات تسببت في سيول على سفوح الجبال وانهيارات أرضية.

الفيضانات أسفرت عن تضرر أكثر من 6200 شخص

ووفقًا لتقرير رويترز، فإن الأنهار غيرت مساراتها وأغرقت القري والبلدات، كما أسفرت السيول عن تضرر أكثر من 6200 شخص، تزامنًا مع معاناة بعض المناطق من الجفاف وتحذر بكين من تزايد مخاطر الطقس القاسي نتيجة لتغير المناخ، حيث أن هناك ظروف جفاف قاسية علي طول نهر اليانجتسي وقد يستمر إلي سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الحكومة الصينية تعمل على استمرار ضخ الكهرباء وإيجاد مياه عذبة لري المحاصيل قبل موسم حصاد الخريف.

وقال مسؤول بوزارة الموارد المائية في مؤتمر صحفي، أمس، إن حوض نهر اليانجتسي شهد أدنى هطول صيفي للأمطار منذ عام 1961، وفي تشونجتشينج جنوب غرب الصين، جف نحو 51 نهرا و24 خزانا.

الجفاف مستمر في الروافد الوسطى والسفلى لنهر اليانجتسي

في المقابل، توقع سون شاو الباحث في الأكاديمية الصينية لعلوم الأرصاد الجوية، تفاقم الجفاف في معظم مناطق حوض نهر اليانجتسي لمدة 14 يومًا علي الأقل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار.

وفي نفس السياق، ذكرت لجنة الموارد المائية في تشانججيانج استعدادها لمواجهة الجفاف بنحو 5.3 مليار متر مكعب من المياه الموجودة في الخزانات الواسعة، بما في ذلك 1.09 مليار متر مكعب من خزان الخوانق الثلاثة، للتخفيف من ظروف الجفاف في الروافد الوسطي والسفلي.