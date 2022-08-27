تفاؤل بمبيعات البط في موسم المولد النبوي.. وخبير: يبدأ من 150 جنيها

يبدأ موسم تربية البط اعتبارا من أول الشهر المقبل ويستمر طوال فصل الشتاء، وتتميز تربية البط بانخفاض التكلفة وقدرته على التكيف، ما يجعل أسعاره في متناول الجميع؛ خاصةً مع اقتراب المولد النبوي الشريف وتفضيل الشعب المصري استهلاك البط بكميات كبيرة خلال ذلك الموسم الشعبي.

«العسيلي»: أسعار الدواجن والبط رخيصة.. و«دكر البط» بـ200 جنيه

قال شعبان العسيلي، خبير في تربية الدواجن والبط، إنَّ موسم تربية وتسمين البط يبدأ مع بداية شهر سبتمبر المقبل، موضحاً أنَّ تربية وتسمين البط تستغرق 75 يوماً حتى يكتمل نموه ويصبح صالحا للأكل.

وأضاف «العسيلي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ وزن ذكر البط بعد إتمام تسمينه وتربيته يتراوح ما بين 4.5 إلى 5 كيلو جرامات، فيما يباع بسعر يبدأ من 200 ويصل إلى 250 جنيها.

سعر البطة يبدأ من 150 جنيها.. يا بلاش

وتابع: «يتراوح وزن أنثى البط في نفس العمر بين 2.5 إلى 3 كيلو جرامات، وتباع بسعر يبدأ من 150 جنيهاً»، مؤكداً في تصريحاته على رخص سعر اللحوم البيضاء مقارنةً بأسعار اللحوم الحمراء حالياً، رغم احتوائها على سعرات عالية وكونها مصدرا مهما وجيدا للبروتين.

كما أشار خبير تربية البط والدواجن، إلى أنَّ أسعار الدواجن رخيصة حالياً، فسعر الدجاج الأبيض يصل إلى 75 جنيها للفرخه التي تزن 2 كيلو جرام، مؤكداً على استقرار الأسعار طوال العام والتي تتسم بالانخفاض في الغالب، فيما عدا زيادات تتخلل المواسم ولا تستمر طويلاً فلا تزيد عن 10 إلى 15 يوما.

أرجع أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبط إلى نقص المعروض مقارنةً بالطلب أو زيادة الاستهلاك من المواطنين في المواسم، أو بسبب زيادة أسعار العلف، مؤكداً أنها لا تتجاوز تلك الأسباب.

فيما توقع «العسيلي» إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء البط خلال موسمه المقبل، حيث يقبل المصريون على استهلاك البط في مواسم عديدة مثل المولد النبوي الشريف، خاصةً في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء وانكسار درجات الحرارة.