وجبة «البط بالمورتة» تتصدر مائدة الدمايطة بأول أيام رمضان

تعتبر وجبة «البط بالمرتة» إحدى الوجبات الأساسية على مائدة معظم الأهالي في محافظة دمياط، وانتشرت هذه الوجبة المميزة في عدد من المحافظات المجاورة، ومنها محافظة بورسعيد، كما يتم تقديم وجبة «البط بالمورتة» في عدد من الفنادق الكبرى، تحت اسم «البط الدمياطي».

مصطفى موسى، خريج كلية التجارة، تحولت هواية الطبخ عنده إلى مهنة، وظل يمتهنها لمدة 21 عاماً، وسافر إلى عدد من الدول، منها تركيا وسوريا ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتعرف على طرق الطبخ، وتحديداً المشويات، والتقى بعدد من مشاهير الطبخ، ومنهم الشيف التركي الشهير «بوراك».

أشهى الأكلات في أول أيام رمضان

تحدث «موسى» لـ«الوطن» قائلاً إن وجبة البط بالمورتة من أشهى الأكلات لمن يعشقون لحوم الطيور، حيث أن طريقة عمل البط الدمياطي بالمورتة طريقة مميزة ومختلفة، وانتقلت إلى مختلف المطاعم العالمية، ولكن ما يميز هذه الوجبة، هو أنها عادةً ما تتصدر مائدة الأهالي في دمياط خلال أول أيام شهر رمضان، مشيراً إلى أن افضل الأنواع هي «بط المسكوفي»، ثم «المرجان»، لأن فصها يكون ناعماً.

تحضير وجبة البط بالمورتة

يمكن تحضير البط الدمياطي بالمرتة بسهولة، وهي وجبة لذيذة ومميزة للغاية، حيث قدم الشيف مصطفى موسى بثاً مباشراً، عبر الصفحة الرسمية لـ«الوطن» على موقع «فيسبوك»، تضمن طريقة عمل البط الدمياطي بالمورتة، بوصفة مبتكرة ولذيذة للغاية، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

https://fb.watch/cc8W3AbZ_z/

طريقة عمل البط الدمياطى بالمورتة

يتم تنظيف البطة جيداً، ثم نغسلها بالماء جيداً ونقعها في ماء وليمون وخل وملح، حتى تنتهى رائجة الزفارة نهائياً، ثم يتم تجهيز المورتة، وهي عبارة عن تقطيع البصل ووضع الملح والفلفل الأسود والكمون، ومن الممكن إضافة الزبيب والمكسرات، ونضع الزيت والبصلة وورق اللورا والحبهان والمستكة، حتى تأخذ البصلة لوناً ذهبياً فاتحاً ثم يتم حشو البطة، ونحكم غلقها عن طريق تخييطها بالخيط وربط الأرجل والأجنحة حتى تخرج سليمة من النار.

ثم يتم وضع البطة فى الحلة، ونقوم بتشويحها لمدة خمس دقائق، ثم يتم إضافة ماء ساخن وملح ونتركها على النار، ثم يتم وضع جزء من المورتة فى الشوربة، حتى تعطي لوناً وطعماً مميزاً، ويمكن أن نضع بدلاً من المورتة البرتقال أو الفريك، ولكن تظل المورتة هي أشهى المأكولات.