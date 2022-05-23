توزيع 56 ألف طائر ضمن مشروع تربية البط بمراكز ومدن البحيرة

وزعت إدارة بناء وتنمية القرية في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، 200 طائر على 10 مستفيدين في قرية «أفلاقة»، التابعة لمركز دمنهور، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن، 56 ألف و620 طائراً، على إجمالي 2813 مستفيداً بمختلف مراكز المحافظة، باعتمادات بلغت 4 ملايين و316 ألف جنيه.

رفع مستوى الأسر وتحقيق التنمية بالقرى

ويهدف توزيع طيور البط على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظة البحيرة إلى رفع المستوى الاقتصادي لهذه الأسر، وتحقيق التنمية بالقرى، من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة، والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، كما يتم تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع، بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

ويجري اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي، ويتم توفير سلالات البط من خلال مديرية الزراعة، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات.

يأتي ذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة، قيمة شراء 20 بطة، ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور، كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور، التي يتم توزيعها على المستحقين.

محافظ البحيرة: تطوير المشروعات الإنتاجية

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات بمختلف القرى، ومنها المشروعات الإنتاجية، التي لها مردود كبير على المواطنين، لتحقيق أقصى استفادة، والمساهمة في توفير فرص العمل.

وأشار «آمنة» إلى أن مشروع توزيع وتربية البط، تم دعمه من قبل المحافظة بقيمة 5 ملايين جنيه، للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم، وأضاف أن هذا المشروع يسهم في ضبط أسعارها بالأسواق، وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، مشيراً إلى أن المشروع يلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين، من خلال التقدم للمشروع، وتواجد عدد كبير من المتقدمين في قوائم الإنتظار .

مواجهة البطالة وضبط أسعار الطيور في الأسواق

وأوضح محافظ البحيرة أن تلك المشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة البطالة في القرى المستهدفة، إلى جانب ضبط أسعار الطيور في الأسواق.