إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «الضبعة- القاهرة»

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «الضبعة- القاهرة» الإقليمي، اليوم، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الاسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم، مصابي حادث الضبعة، وننشر أسماء وتفاصيل حالة كل مصاب وهم: «يقين عادل محمد، 8 أعوام، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وملك عادل محمد، 9 أعوام، من القاهرة مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ورشا أنور شوقى 39 عاما، من القاهرة مصابة بكدمات بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم، وتقى عادل محمد 8 أعوام، من القاهرة، مصابة بجرح بالعين اليسرى وسحجات بالجسم، وعادل محمد عزت 39 عاما، من القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وفاطمة محمد عشماوى 60 عاما، من القاهرة، مصاب بكدمات بالظهر وسحجات بالجسم».

استكمال الفحوصات

وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية في مستشفى الضبعة للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى المثول للشفاء.

معاينة الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق محور الضبعة الإقليمي، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.