محمد أبو داوود: كريم عبدالعزيز بكى تأثرا بأحد مشاهدي في مسلسل الاختيار

قال الفنان محمد أبو داوود، إنه يحاول التعامل مع أخطائه دائما حتى يكون أفضل، مشددًا على أنه سعد بالمشاركة في مسلسل الاختيار، ولفت إلى أن الفنان كريم عبدالعزيز أخبره بأنه بكى تأثرا بأحد مشاهده.

مشاهدي في «الاختيار» نالت استحسان الجميع

وأضاف محمد أبو داوود خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: «أحمد ربنا على إن مشاهدي القليلة في المسلسل نالت استحسان كل الناس لدرجة أن كريم عبدالعزيز قال لي إنه بكى في أحد المشاهد التي جمعتنا سويا وهو يشاهده».

وتابع: «كنت حابب الدور، لأني كنت عايش في فترة جماعة الإخوان الإرهابية، فالدور طلع حلو، وفيه ظباط كلموني قالوا لي إنت فكرتنا باللي كان».

مشاركتي في «العائدون» مهمة جدا

وأشار إلى أن مشاركته في مسلسل العائدون كانت مهمة جدا، حيث جسد شخصية رئيس جهاز المخابرات: «الدور تعبني لأن المعلومات كانت شديدة الخطورة ولازم تتقال صح، كان المفروض أقول المعلومة بشكل حلو عشان تدخل دماغ المشاهد وربنا قدرني».

وحول قراءاته، قال: «بحاول أقرأ في أي كتاب قدامي مكنتش قرأته، أقرأ ملخصا لأحد كتب الإمام الغزالي، كما أقوم بقضاء فروضي وأقرأ القرآن، فالإنسان عليه واجبات يجب أن يؤديها، وكل شيء أشعر بأنه ينقصني أحاول البحث عنه، وبالتالي فإن قراءاتي متنوعة، ولكني أميل إلى التاريخ سواء كان مصريا أو عربيا أو عالميا أو دينيا».