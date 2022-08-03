تحقيقات حادث سوهاج: العائدون لأسوان كانوا في رحلة علاج بأسيوط

كشفت التحقيقات الأولية لحادث سوهاج الذي وقع بأول ساعات اليوم على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بين سيارة نصف نقل تحمل مواشي بطريقها لمركز فرشوط بمحافظة قنا، وسيارة ميكروباص تحمل مواطنين من مركز إدفو بمحافظة أسوان، أن السيارة الميكروباص كانت بطريقها من محافظة أسيوط، متوجهة بركابها إلى محافظة أسوان، وأن معظم الضحايا كانوا برحلات علاجية بمحافظة أسيوط.

وأنه عند وصلة الغنايم جهينة بالطريق الصحراوي الشرقي، فوجئ قائد السيارة الميكروباص بسيارة نصف نقل تصطدم به لتتحطم السيارتين.

حصر ضحايا ومصابي الحادث

ونتج عن الحادث مصرع وإصابة كل ركاب السيارتين، حيث لقي 17 شخصا مصرعهم بينما أصيب 4 آخريين جراء الحادث.

وقد تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى بينما نقل الضحايا لمشرحة مستشفى سوهاج العام ومشرحة مستشفيات مراكز طهطا وجهينة والمراغة المركزي.

وفور وقوع الحادث انتقل اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج يرافقه اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات حماية مدنية لإزالة آثار الحادث، وكذلك عدد 22 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والجثث.

توجيهات بإنهاء إجراءات تسليم الضحايا

بينما وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج كافة جهود المحافظة للعمل على سرعة إنهاء تسليم جثث الضحايا لذويهم، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم كافة الجثث لذويها فجر اليوم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مع توفير العناية الصحية اللازمة للمصابين بمستشفى سوهاج الجامعي حيث وضعت مستشفى سوهاج الجامعي كافة الإمكانيات الصحية بالمستشفى بخدمة المصابين.

أهالي سوهاج يساندون أهالى ضحايا الحادث

وكان قاد قام أهالي محافظة سوهاج بتقديم العون لأهالى المصابين والضحايا حيث توافدوا على المستشفيات المركزية بسوهاج وتم توفير وجبات طعام ومياه للأهالي فضلا عن تكفل مؤسسة جبر الخواطر بأكفان للضحايا وتوفير سيارات نقل موتى لنقلهم لذويهم بمحافظة أسوان.

كما قد انتدبت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج خبيرا فنيا لمعاينة سيارات الحادث لإصدار تقرير فني يوضح أسباب الحادث.