موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث، عبر المحرك العالمي «جوجل» لعشاق الساحرة المستديرة، فضلا عن أهمية المباراة التي يتابعها الملايين سواء في مصر أو الوطن العربي، نظرا لشعبية قطبي الكرة المصرية والأفريقية الكبيرين، بما تشهده من إثارة ومتعة بين اللاعبين على أرض الملعب.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للجمهور، التي ترتفع عليها عمليات البحث، نقدم موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والقنوات الناقلة للبطولة، في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيعلن حكم المباراة، بداية مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر الموسم الماضي، يوم الخميس القادم الموافق 21 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

ويمكن ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال ضبط المعلومات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

يذكر أن نادي الزمالك، يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، حيث لعب 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 3 جولات، وخسر 4 مباريات، ويحل النادي الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 48 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في نحو 14 مباراة، وتعادل في 6 جولات، وتلقي الهزيمة في 3 مباريات.