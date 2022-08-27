برامج الحماية الاجتماعية تغير حياة «حميدة وسعيدة» في سيناء.. كوني أمًا منتجة

محافظة جنوب سيناء من المحافظات التى لها باع طويل فى برامج الحماية الاجتماعية، التى وفرت للمواطنين حياة كريمة، من خلال توفير أكبر عدد من الفرص المتاحة لبرنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الضمان الاجتماعى.

وحميدة سليمان «أم سليم» من أهالى قرية وادى فيران التابعة لمدينة أبورديس، سيدة من المستفيدات من برنامج الحماية الاجتماعية، حيث تحصل على معاش تكافل منذ أكثر من 5 سنوات، وتكفى احتياجات أسرتها البسيطة بعد وفاة زوجها.

فرصة عمل لـ«حميدة»

تقول «أم سليم»، 48 عاماً، إن مديرية التضامن الاجتماعى وفرت لها فرصة عمل شريفة، حيث سلمتها رأسين من الماعز، و370 كيلو علف تكفى احتياجات الحيوانات 4 أشهر.

وأصافت أنها أصبحت تمتلك 5 رؤوس من الأغنام وتقوم بتربيتها بمنزلها الذى يقع فى أحد الوديان، وتقوم بحلب اللبن لأولادها، وتتمنى أن تصبح كل سيدة فى المناطق المحرومة من الخدمات لديها مشروع صغير يكفى احتياجات أسرتها البسيطة، لأن سيدات البدو معظمهن لا يعملن فى وظائف ويعشن فى مناطق بعيدة.

الأولى تعول أولادها بـ«5 رؤوس ماعز» والثانية لديها معاش وتموين

أما سعيدة عواد، فهى من أهالى قرية الجبيل بطور سيناء، وصاحبة معاش «كرامة»، وتعيش بمفردها فى منزل بسيط، وتقول إن لديها بطاقة تموين بها فرد واحد، واستفادت من الزيادة التى قررها رئيس الوزراء بزيادة الدعم النقدى للأسر الأوْلى بالرعاية ومحدودى الدخل، وحصلت على سلع تموينية إضافية الشهر الماضى.

تقول «سعيدة» إنها استفادت من برنامج «فرصة» الذى أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى وحصلت على رأسين من الماعز، إحداهما وضعت اثنين أثناء التسلّم، وأنها الآن أصبح لديها معاش شهرى وزيادة فى مخصصات التموين.

من جانبه، أكد زيدان عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية بالمحافظة يبلغ 4648 مواطناً يتوزعون بواقع «تكافل» 1856 أسرة و«كرامة» 1837 مواطناً، بجانب 850 أسرة استفادت من معاش الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى 105 أطفال بدون عائل، موضحاً أن إجمالى المبالغ المنصرفة شهرياً لبرامج الحماية يبلغ 2 مليون جنيه تقريباً.