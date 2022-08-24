انعقاد «عمومية اتحاد عمال مصر» لبحث توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، عقد مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد بحضور عدد من القيادات العمالية، موضحا أنّ العد التنازلي بدأ لعقد مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المقرر انعقادها 6 سبتمبر المقبل، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام، كأول مؤتمر لعمال مصر ومنظماتهم النقابية بعد إجراء الانتخابات العمالية الشاملة بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017.

شرائح العاملون وتصنيفهم المهني النوعي

من جانبه، قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، في بيان، إنّ الجمعية العمومية التي تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي، ستبحث عن طريق مشاركة أكثر من 500 عضو يمثلون شرائح العاملين وتصنيفهم المهني النوعي، الخطة المستقبلية لنشاط الاتحاد العام والمؤسسات التابعة له، التي تستهدف تنمية مهارات العاملين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والأمان الوظيفي، للمساهمة في التنمية الشاملة وإقامة الجمهورية الجديدة.

حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة

وكانت الانتخابات العمالية أسفرت لأول مرة، عن انتخاب رئيس الاتحاد من قبل الجمعية العمومية، بعد منافسة بين حسن شحاتة رئيس نقابة النقل الجوي، وزير القوى العاملة الحالي، وعادل عبدالفضيل، رئيس نقابة المالية، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي فاز فيها شحاتة بمنصب رئيس الاتحاد، قبل أن يتم اختياره لتولي حقيبة وزارة القوى العاملة في التعديل الوزاري الأخير، منذ أيام قليلة، الذي شهد تعديل حقيبة 13 وزارة.