انخفاض كبير في أسعار المانجو «العويس» بالإسماعيلية.. وصلت إلى 16 جنيها

شهدت أسعار المانجو في أسواق الجملة انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الحالية، سجلت فيها بعض الأنواع انخفاضا لم تشهده الأسواق خلال الفترة الماضية.

وبحسب بعض تجار الجملة في سوق مدينة المستقبل في الإسماعيلية فإن أكثر أنواع المانجو التي شهدت انخفاضا هي العويس والزبدة والسكري مع زيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

العويس يسجل 16 جنيها

وسجل كيلو العويس في سوق الجملة بالإسماعيلية 16 جنيها اليوم الجمعة ويرتفع مع نوعية المحصول وجودته ليصل إلى 19 جنيها للكيلو في أجود الأنواع.

وانخفصت أسعار الزبدة أيضا بشكل كبير في سوق المستقبل وسجلت 7 جنيهات في الكيلو لتصل إلى 10 جنيهات في أفضل وأجود الأنواع وأكبرها حجما.

وقال محمد عبد العزيز أحد تجار الجملة في سوق المانجو، إن زيادة الكميات المعروضة في الأسواق خلال الفترة الحالية وراء تراجع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف أن العديد من المواطنين اشتروا كميات من المانجو خلال الفترات الماضية وانخفضت عملية الشراء على مدار الأسبوع الماضي تدريجيا وهو ما تسبب في تكدس بعض الأنواع في الأسواق.

وأشار إلى أن المانجو السكري الأبيض والممتاز انخفضت أيضا بشكل كبير وسجل السكري الأبيض 11 جنيها في الكيلو بدلا من 17 و18 جنيها، خلال بداية شهر أغسطس، فيما انخفض سعر السكري الممتاز ووصل إلى 14 جنيها في أجود الأنواع.

وشهد سوق الجمعة انتشار أنواع مختلفة من المانجو في ذروة الموسم بينها الصديقة والتيمور والنعومي والكريمسون والارتو والجولك وفجر كلان، فيما بدأت الأنواع الهندية والأجنبية في الظهور في الأسواق.

تجار: الموسم بدأ في الانخفاض بعد انتهاء ذروته

وقال عبد العزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موسم المانجو بدأ مع أول أغسطس ووصل إلى ذروته في 18 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن الموسم بدأ في الانخفاض التدريجي منذ عدة أيام.

ورجح عبد العزيز انتهاء موسم الأنواع المحلية والبلدية في الإسماعيلية انتهاء الأسبوع الأول من شهر سبتمبر مع ظهور الأنواع الأجنبية في الأسواق كالكيت والكنت والنعومي والاصناف الأخرى.

ونصح عبد العزيز المواطنين بتخزين المانجو خلال الفترة الحالية خاصة مع انخفاض أسعارها بشكل كبير عن المواسم الماضية والتي من المتوقع ألا تشهدها الإسماعيلية على مدار 3 أعوام مقبلة.