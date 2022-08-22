«الخضر والفاكهة» عن أسعار الموسم: انخفاض المانجو واستقرار الطماطم والبطاطس

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة، فلا يخلو منزل من هذه المنتجات، خاصة الفاكهة الصيفية التي تنتشر حاليا وتتفاوت أسعارها حسب النوع.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الاتحاد العام للغرف التجارية، توفر كميات كبيرة من المانجو في السوق المحلية خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن هناك زيادة في المعروض وانخفاض في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

أسعار المانجو والكثير من الفواكه

وأضاف «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار المانجو والكثير من الفواكه، تشهد استقرارا في الأسعار حاليًا، كما تراجعت أسعار بعض الأنواع بسبب زيادة الإنتاج خلال الصيف الحالي.

أما عن أسعار الخضروات، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا وخاصة الأنواع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل مصري مثل الطماطم والبطاطس.

ارتفاع أسعار البامية

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن بعض الخضروات شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لكنها ليست خضروات أساسية، مثل البامية التي ترتفع أسعارها خلال الفترة الحالية.

ولفت، إلى أن الأسعار في سوق العبور تعتبر جيدة جدا لمن يرغب في شراء كميات كبيرة من الخضروات للعائلة كلها، أو لمجموعة من الأصدقاء والأقارب الذين من الممكن أن يجتمعوا لشراء كمية كبيرة من الخضروات بسعر الجملة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- سعر الطماطم في سوق العبور يتراوح بين 3 و4.5 جنيه للكيلو.

- سعر البطاطس يتراوح بين 3 و5.5 جنيه للكيلو.

- سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- سعر البامية من 15 إلى 20 جنيه للكيلو.