سفير بنجلاديش: الإسماعيلية تمتلك أفضل أنواع المانجو في العالم

قال محمد منير الإسلام، سفير دولة بنجلاديش في القاهرة، إن الإسماعيلية تعتبر من أفضل الأماكن في العالم زراعة للمانجو، والتي تتميز بمذاقها المختلف.

وأضاف سفير بنجلاديش في تصريحات على هامش مشاركته في مهرجان الإسماعيلية للمانجو 2022، أن زيارته تأتي لفتح خطوط تواصل في المحافظة للبحث عن فرص للاستثمار.

سفير بنجلاديش: العام المقبل سيشهد طفرة

وتابع سفير بنجلاديش بالقاهرة، أن مهرجان المانجو في الإسماعيلية العام المقبل سيكون مختلف بشكل كبير وسيشهد زيارات أكثر سواء للممثلين الدبلوماسيين أو رجال الأعمال، موضحا «العام المقبل ستكون الزيارة بوفد أكبر يضم عددا من المستثمرين للاستثمار في الإسماعيلية».

وأكد «منير الإسلام»، أن بنجلاديش تمتلك مساحات منزرعة بالمانجو، إلا أن المانجو في الإسماعيلية ذات طعم مختلف كليا عن باقي الأنواع وتتميز بجودتها، خاصة في الأنواع المحلية المشهورة بالإسماعيلية.

واستقبل محافظ الإسماعيلية سفراء نيوزيلندا وإندونيسيا والفلبين والسعودية ونيجيريا والأردن وسيريلانكا خلال زيارتهم للمحافظة لحضور مهرجان المانجو، ورافقهم لشارع محمد علي منذ بدء المهرجان، ثم توجه إلى نادي الجولف لحضور حفل على هامش المهرجان يتخلله بعض الفقرات الفنية.

«بشارة»: المحافظة تتميز في تصدير الفاكهة

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تعتبر من المحافظات الزراعية التي تتميز بصادراتها خارج مصر، خاصة محصولي البرتقال والفراولة إلى جانب بعض الخضروات والمحاصيل الحقلية ذات الرواج الكبير في الأسواق العربية والأوروبية.