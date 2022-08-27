«العمال»: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن

أشاد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بدء التطبيق الفعلى للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أيام، مؤكداً أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد اهتمام الدولة بمواطنيها وجدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها فى إطار الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس «السيسى».

بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية

وقال «عيش»، فى بيان أمس، إن عمال مصر يثمنون إعلان الوزراء فى اجتماع الحكومة بدء التطبيق الفعلى لحزمة الحماية الاجتماعية، كحزمة استثنائية إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التى تسببت بها الحرب الروسية - الأوكرانية، لافتاً إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجيستية المطلوبة لبدء التنفيذ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التنفيذ.

بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء الترتيبات المطلوبة

وأوضح أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التى حددتها وزارة التموين، مشيداً فى هذا الإطار بجاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة خلال أيام، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، مثمناً دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى سيوفر الدعم الغذائى لـ180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدى الذى تحصل عليه الأسر المضافة، حسب تصريحات رئيس الوزراء.